Deze mannen vertegenwoordigen Oranje bij Motorcross of Nations vlnr:Vlaanderen, Coldenhoff en Herlings (foto: LDP international BV) vlnr:Vlaanderen, Coldenhoff en Herlings (foto: LDP international BV)

MOTORCROSS - Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen vertegenwoordigen ons land op 7 oktober tijdens de Motorcross of Nations in het Amerikaanse RedBud. Aan de vooravond van de strijd om de wereldtitel op het TT Circuit van Assen werd het team aan de pers gepresenteerd.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik heb gehoord dat we daar met schoepenbanden kunnen rijden", glundert Coldenhoff. "Dat betekent dus dat er een zandbaan ligt en dat is in ons voordeel."

Oranje veroverde de afgelopen twee jaar zilver. Frankrijk won de laatste vier edities. Volgend jaar is Assen gastheer voor de Motorcross of Nations. De wedstrijd vervangt dan de MXGP in Assen.



Meer dan dertig landen

Bij deze landenwedstrijd worden de prestaties van de drie coureurs bij elkaar opgeteld. En zo wordt er een klassement opgemaakt. Er doen meer dan dertig landen mee.



De mannen moeten komend weekend eerst aan de bak in de strijd om de wereldtitel op het TT Circuit. Daar kan Jeffrey Herlings zondag, als eerste Nederlander ooit, de wereldtitel in de MXGP veroveren.