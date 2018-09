Na twee bekerduels en 49 tegengoals trekt Asser Boys zaterdagteam terug

VOETBAL - Ondanks de stijgende lijn wat betreft het aantal tegendoelpunten in de eerste twee bekerduels, heeft het bestuur van Asser Boys besloten het eerste zaterdagteam terug te trekken uit het bekertoernooi. Ook besloot de vereniging het team uit de competitie te schrijven. Het team gaat overigens wel gewoon voetballen dit seizoen, maar dan in de reserve vijfde klasse.

Natuurlijk hebben we een fout begaan, maar aan de andere kant krijgt de KNVB door ons zaterdagteam wel weer een stuk of twintig nieuwe leden. Jan Puper, voorzitter Asser Boys over de boete die de club boven het hoofd hangt na het terugtrekken van het 1e zaterdagteam

