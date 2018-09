Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Erik-Jan Kreuze nieuwe fractievoorzitter CDA Hoogeveen Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter CDA (foto: CDA)

Erik-Jan Kreuze is door de CDA-fractie in Hoogeveen gekozen als nieuwe fractievoorzitter. De vorige voorzitter, Peter Koekoek, moest stoppen vanwege zijn nieuwe baan als griffier in Tynaarlo. Koekoek blijft wel actief als raadslid.

Erik-Jan Kreuze is geboren in Meppel, maar woont vrijwel zijn hele leven al in Hoogeveen. Binnen het CDA was de 50-jarige Kreuze eerder al penningmeester en campagneleider.



'Scherp met gevoel voor humor'

Sinds 2014 maakt Kreuze deel uit van de fractie, waar hij zich bezig hield met onder andere de ijsbaan, Alescon en financiën. In het dagelijks leven is Kreuze registeraccountant en eigenaar van een accountants- en adviesbureau.



"Met Kreuze kiest het CDA een voorzitter die scherp durft te zijn in het debat, maar ook een voorzitter met een uitgebreid netwerk, een groot sociaal hart en gevoel voor humor", laat de partij via een persbericht weten.