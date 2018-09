Deel dit artikel:













Natuurorganisaties zetten vrijwilligers in het zonnetje voor harde werk Verhalen over vleermuizen door Jan Mager (foto: RTV Drenthe/Laura Smit) Egbert Hovenkamp vertelt over Dwingeloo (foto: RTV Drenthe/Laura Smit) Boswachter Pauline Arends vertelt over dassen (foto: RTV Drenthe/Laura/Smit)

De Drentse natuur en de natuurorganisaties kunnen niet zonder de vrijwilligers. En om al die mensen te bedanken worden ze elk jaar in het zonnetje gezet tijdens Groen Drenthe Werkt. Dit jaar werd de bedankdag gehouden op het Dwingelderveld.

Na een welkomstwoord door gedeputeerde Henk Jumelet, die werd gevolgd door een gezamenlijke maaltijd, trokken de vrijwilligers in verschillende groepen het bos in. Daar werden ze op vijf plekken ontvangen door sprekers die wat over de natuur vertelden of het nachtleven in de natuur. Zo vertelde boswachter Pauline Arends over dassen en vleermuizendeskundige Jan Mager gaf uitleg over de verschillende soorten vleermuizen.



Veel sprekers

Maar het waren niet alleen natuurdeskundigen die de vrijwilligers vermaakten. Zo vertelde de blinde cabaretier Vincent Bijlo over hoe hij zonder zicht de natuur beleeft. Dichter Egbert Hovenkamp las voor uit eigen werk, maar ook dat van anderen.



Groen Drenthe Werkt wordt jaarlijks georganiseerd door de zes Drentse natuurorganisaties: Landschapsbeheer Drenthe, Stichting het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie en IVN Regio Noord.