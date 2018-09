Deel dit artikel:













Tiende editie Midnightwalk Assen goed voor bijna 22.000 euro Voorzitter Willem Hulshof van de Stichting Midnightwalk Assen overhandigt de cheque aan Ilse de Voogd van het Nationaal Fonds Kinderhulp (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Freestyle voetballer Tom Vegter treedt op voor het vertrek van de tiende editie van de Midnightwalk Assen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

De tiende editie van de Midnightwalk Assen heeft vanavond 21.800 euro opgeleverd. Het bedrag gaat naar het Nationaal Fonds Kinderhulp, dat daarmee kinderarmoede in Assen wil terugdringen.

Geschreven door Margriet Benak

Wethouder Harmke Vlieg van Assen is blij met het bedrag. In de provinciehoofdstad is een grote groep kinderen die in armoede leven. Volgens Vlieg komt het geld goed van pas voor speciale projecten, die de kinderen een extra steuntje in de rug moeten geven.



Record

Het geld is opgebracht door de bijna 2200 lopers, die vanavond door Assen wandelen. Dat is een recorddeelname. De eerste editie was tot vanavond met ruim 2000 deelnemers de drukst bezochte.



Optredens onderweg

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma schoot de deelnemers vanavond weg met een harde knal. Op de route van dik acht kilometer kwamen de lopers meer dan twintig verschillende activiteiten tegen, zoals muziekoptredens, theater en living statues. Ook gingen ze dwars over het terrein van de Johan Willem Friso kazerne en door de brandweerkazerne van de Veiligheidsregio Drenthe.



Elk jaar goed doel

De Midnightwalk wordt jaarlijks georganiseerd door de Rotaryclub Assen-Noord. Het geld dat de wandelaars betalen voor deelname, gaat elk jaar weer naar een goed doel in Assen. Zo kregen Sportclub Bartje en de Voedselbank de afgelopen al steun dankzij de avondwandeltocht.



173.800 euro

Met het opbrengst van vanavond erbij, is er de afgelopen tien edities 173.800 euro bij elkaar gebracht voor goede doelen in Assen. De laatste groep wandelaars komt rond middernacht over de finish.