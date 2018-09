'Langere bemestingsperiode is goed geweest'

De verruimde periode voor boeren om mest over hun grond uit te rijden, heeft goed uitgepakt. Vanwege de gunstige weersomstandigheden van de afgelopen twee weken, hebben zij hun gewassen "een goede start kunnen geven", aldus een woordvoerster van LTO Nederland.

Vandaag is de laatste dag dat er mest mag worden uitgereden over akkerland, zand- en lössgrond.Door de droogte van afgelopen zomer besloot landbouwminister Carola Schouten op 23 augustus tot een verlengingsperiode van twee weken. Normaal gesproken mag er vanaf 1 september geen mest meer worden uitgereden. Dat gebeurt om het milieu te ontlasten.LTO Nederland drong op deze verlenging aan. De organisatie denkt dat de twee extra weken hebben volstaan. "Boeren hebben hier veel baat bij gehad. Door de droogte kon de grond niet eerder worden bemest en opnieuw ingezaaid. De afgelopen twee weken is dat wel goed gelukt."Bepaalde grasgronden (klei en veen) mogen na vandaag overigens nog wel worden bemest. Voor deze grondsoorten geldt dit jaar een verruiming tot en met 30 september.