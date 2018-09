Zijn de panden van afgebroken buurtschap Tweeloo bewaard gebleven?

Alleen een straatnaam herinnert vandaag de dag nog aan het gehucht Tweeloo bij Meppel. Een buurtschap met een geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Het was een plek waar tol werd geheven en drank werd geschonken, en het had een dubieuze reputatie.

Tweeloo lag in wat nu de woonwijk Haveltermade is. Halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw werd het met de grond gelijk gemaakt, ondanks maatschappelijk protest vanwege de cultuurhistorische waarde.Het gehucht moest plaats maken voor de vooruitgang. Historica Garry Wiersema doet onderzoek naar het verdwenen gehucht.Eén van de gebouwen is destijds gered, een 18e-eeuwse boerderij, opnieuw opgebouwd op het terrein van Overcinge in Havelte. Viel de rest van Tweeloo definitief ten prooi aan de sloophamer? Wiersema denkt na archiefonderzoek van niet. Er zouden nog een gebouw met arbeiderswoningen en een eenmansschooltje in veiligheid zijn gebracht. Opgeslagen in depots.Maar hoe? En waar? Wiersema is voorzichtig. "Juich niet te vroeg. Dat iets in de jaren 50 of 60 in depots verdwijnt, wil niet zeggen dat het er nu nog is. Dat is de hamvraag. Er kan van alles mee gebeurd zijn. Het kan opnieuw gebruikt zijn als bouwmateriaal. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat deze panden genummerd zijn opgeslagen, met de intentie om ze elders in Drenthe opnieuw op te bouwen."Maar waar zijn de arbeiderswoningen en het schooltje van Tweeloo gebleven? "Wie het weet mag het zeggen. Eigenlijk hebben we een soort minidorpje Tweeloo 2.0. Met een boerderij, arbeiderswoningen en een schooltje", aldus Wiersema. Weet jij er meer van? Dan horen we dat graag.