Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse natuur krijgt schoonmaakbeurt op World Clean Up Day Tassen vol afval worden er uit de struiken geplukt (foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe) Tassen vol afval worden er uit de struiken geplukt (foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe)

Zwerfafval in de natuur komt erg vaak voor en daarom is World Clean Up Day in het leven geroepen. Over de hele wereld maken mensen de natuur schoon, ook in onze provincie.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Aan het begin van het Pieterpad in Rolde staat Luc Schepers vanochtend vroeg al klaar om te beginnen om de natuur vrij te maken van zwerfafval.



Een maand geleden begon Schepers dit initiatief. Samen met langeafstandswandelaar Aiko Sterenborg irriteerde Schepers zich aan het zwerfafval in de natuur. Beide heren wilden de mensen bewust maken van de schade die het zwerfafval aanricht. "Als dieren het plastic per ongeluk opeten, dan kunnen ze wel doodgaan."



Het initiatief van Schepers werd in onze provincie goed ontvangen. Zo'n 65 mensen doen op verschillende plekken mee met dit initiatief. Want "als iedereen alleen al vijf kilometer schoonmaakt, dan is er weer een heel stuk afvalvrij," zegt Schepers. Volgend jaar moet er een vervolg komen. Schepers: "Dan hebben we iets meer voorbereidingstijd, en we hopen dat het dan echt nog veel groter gaat worden.''



World Clean Up Day

In meer dan honderdvijftig landen zijn miljoenen vrijwilligers aan het werk om stranden, bossen, rivieren en wijken afvalvrij te maken.