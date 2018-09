​Sportminister wil historisch moment Jeffrey Herlings met eigen ogen zien

Minister Bruno Bruins van Sport gaat morgen met eigen ogen kijken of Jeffrey Herlings het wereldkampioenschap in de MXGP binnensleept in Assen.

"Jeffrey Herlings is dit seizoen oppermachtig in de MXGP. We hebben de kans hem zondag op Nederlandse bodem wereldkampioen te zien worden. Het zou een historisch moment zijn als hem dat lukt, dat wil ik niet missen", zegt de minister.Als er niets misgaat, is Herlings zondag de eerste Nederlander ooit die de wereldtitel in de MXGP verovert. "We zijn er zo dichtbij, we zijn er vijf puntjes van verwijderd, dus het zit wel heel diep", zei Herlings daarover in ons programma De Warming-Up . "Ik kijk er enorm naar uit. Dit is een moment dat je misschien één, twee of drie keer in je leven gaat meemaken."