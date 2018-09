Dit weekend in de Drentse natuur: 15 en 16 september

Treed je in het spoor van de wolf of ga je liever op zoek naar kriebelbeestjes? Ook dit weekend is er weer van alles te doen in de Drentse natuur. Wij zetten drie activiteiten voor je op de rij.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de agenda van ROEG!.Het Boomkroonpad staat vandaag in het teken van het Buitenfestival. Een dag vol activiteiten in het bos met allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo zijn er demonstraties en staan er kraampjes met streekproducten en kunst. Kinderen kunnen broodjes bakken, vlinderkastjes en nestkastjes timmeren en in bomen klimmen. Meer informatie vind je hier Het Wolvenspoor is een spannende wilderniswandeling door het Hart van Drenthe. Geen goed onderhouden, cementen wandelpaden maar kronkelende, smalle paadjes dwars door het bos. Meer informatie over deze wandeling vind je hier Wat is er nu leuker op de zondagmiddag dan kriebelbeestjes zoeken? Struin samen met de gidsen van IVN door de Heemtuin van het Bosplan en kijk wat je kunt vinden. Meer informatie vind je hier Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur