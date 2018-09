Cassata #2: Prinsjesdag, FC Emmen en windmolenterreur

Wat denkt Drenthe komende Prinsjesdag te kunnen oogsten in Den Haag? Verder spreekt Margriet met FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers over de toekomst van de club. Zo komt het stadion ter sprake en vragen we ons af waar FC Emmen gaat eindigen. In het radioforum wordt gesproken over 'windmolenterreur', de situatie rond Lili en Howick en het verdwijnen van de Noordshow uit Assen.

