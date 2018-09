Vissen zwemmen vanaf de Waddenzee naar Drenthe dankzij vistrappen

Nu de Hunze weer een kronkelende rivier wordt, betekent dit dat het een beter leefgebied wordt voor vissen en andere waterdieren. Eén van de dingen die worden gedaan om weer een gezonde visstand te krijgen, is het plaatsen van vistrappen.

Droge voeten en meer natuur door kronkelende Hunze

Ook al is de Hunze weer een geschikt leefgebied voor vissen, ze moeten er nog wel kunnen komen. Door het plaatsen van dammen en sluizen worden delen van het water afgesloten of zorgen ze voor een sterke stroming, waardoor de vis niet verder kan.En dat bewegen hebben bepaalde soorten nodig. Zo zwemmen de paling, rivierprik en de driedoornige stekelbaars van de Waddenzee naar Drenthe om te paaien of te groeien. Om deze tocht goed te laten verlopen, worden op sommige plekken vistrappen of vispassages gemaakt.Vistrappen of vispassages zorgen ervoor dat vissen niet worden gehinderd door sluizen, stuwen of gemalen. Via waterbouwkundige kunstwerken krijgen de vissen de kans om zich tegen de stroom in te verplaatsen om bij een verderop gelegen water te komen.Maar niet elke vistrap is geschikt voor elke soort. Voordat ze worden aangelegd moet eerst duidelijk worden welke soort zich moet verplaatsen. Zo kan zalm en forel springen. Daarom worden voor deze soorten kleine bakjes met water gebouwd. De vis moet dan ‘omhoog’ springen.Dat is in de Hunze niet nodig. Wel moeten er oplossingen komen voor bijvoorbeeld de winde, die afhankelijk is van de vistrappen om te kunnen paaien. Doordat veel vispassages voor de winde niet toegankelijk waren, gaat het niet goed met de vis. Tegenwoordig worden er wel geschikte passages aangelegd, maar het is nog de vraag of hij de weg terugvindt.