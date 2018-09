Deel dit artikel:













Jeffrey Herlings pakt historische wereldtitel MXGP op TT Circuit Jeffrey Herlings pakt historische wereldtitel MXGP op TT Circuit (foto: LDP)

MOTORCROSS - Jeffrey Herlings (24) heeft in Assen, als eerste Nederlander ooit, de wereldtitel in de MXGP veroverd. ​Door een overwinning in de eerste manche kan de Brabander niet meer ingehaald worden door zijn Italiaanse concurrent Antonio Cairoli.

Geschreven door Karin Mulder

Later op de middag komt de KTM-coureur nog een keer in actie op het TT Circuit. Om 17.00 uur rijdt hij de tweede manche.



In het verleden won Herlings al drie wereldtitels in de MX2 klasse. Vorig seizoen maakte hij de overstap naar de MXGP. Toen eindigde hij op de tweede plaats in de strijd om de wereldtitel.



Einde seizoen in zicht

Over twee weken is de laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap op het circuit van Imola in Italië.



De crossers sluiten het seizoen traditioneel af met de Motorcross of Nations. De landenwedstrijd wordt op 7 oktober in het Amerikaanse RedBud verreden. Volgend jaar is die wedstrijd op 28 en 29 september in Assen en vervangt het de MXGP.