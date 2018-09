Op pad in de Drentse natuur: de molen van Gieterveen en omgeving

In ROEG! zie je deze week Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap in Gieterveen. Hij vertelt onder andere over de geschiedenis van de molen. Maar wil je zelf ook de molen of de omgeving verkennen? Wij vertellen wat je er kan doen.

Gieterveen is een dorp in de gemeente Aa en Hunze. Het dorp is in de Middeleeuwen ontstaan als een ontginningsdorp aan de oever van de Hunze. Tegenwoordig heeft Gieterveen zo'n zeshonderd inwoners.In Gieterveen staat de korenmolen de Eendracht. De molen is bijna honderd jaar in handen geweest van de familie Mulder, nadat Roelof Johannes Mulder in 1905 de molenaar werd.Niet alleen de molen zelf is leuk om te bekijken. Ook de gebouwen eromheen hebben een rijke geschiedenis, zoals molenaarswoning de Mulderij en de bijgebouwen.In deze video vertelt Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap meer over de molen, de molenaarswoning en de andere gebouwen,.Wil je de molen zelf bekijken? Dat kan. Ook kun je de omgeving verkennen met een fietstocht van Stichting het Drentse Landschap. De fietstocht begint bij het kerkje, niet ver van de molen. Klik hier om hem te openen.