'​Stadion FC Emmen moet luxer om vaste waarde in de eredivisie te worden'

Als FC Emmen een vaste waarde in de eredivisie wil worden, moet het stadion worden aangepakt. Dat zegt Ronald Lubbers in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Een langer verblijf in de eredivisie bereik je niet door een bepaald aantal meer stoeltjes te verkopen Ronald Lubbers

Toen Emmen afgelopen voorjaar naar de eredivisie promoveerde, moest de beveiliging in en rondom het stadion verbeterd worden. Er kwamen nieuwe toegangspoorten en een nieuw camerasysteem. In totaal werden de maatregelen begroot op ongeveer een miljoen euro. Maar dat is niet genoeg, zegt voorzitter van FC Emmen Lubbers.Allereerst zijn de kosten voor de beveiligingsmaatregelen hoger uitgevallen. "We zijn ruim over dat bedrag heen gegaan. We zitten nu op zo'n 1,3 miljoen euro qua kosten." Dat het bedrag hoger uitvalt, heeft volgens Lubbers te maken met bijkomende kosten. Zo heeft het camerasysteem dikkere bekabeling en daardoor moesten er weer maatregelen genomen worden op het gebied van de brandveiligheid in het stadion.De beveiligingsmaatregelen waren nodig om het stadion eredivisieklaar te maken, maar om een langer verblijf in de eredivisie te kunnen garanderen, moet er meer gebeuren. "De bestaande accommodatie heeft niet de mogelijkheden om serieus door te groeien. Het zou een fantastische prestatie zijn als we dit jaar in de eredivisie blijven. Volgend jaar kan dat misschien ook nog en met heel veel geluk jaar drie ook, maar het houdt een keer op." Met de huidige accommodatie krijgt Emmen het lastig. "Uit de bestaande accommodatie kun je maximaal 6 á 7 miljoen euro halen. Dat is gewoon te weinig", zegt Lubbers.Overigens betekent dat niet dat Lubbers een groter stadion wil. "Als we op lange termijn in de eredivisie willen blijven, moet je andere dingen doen. Daar kom je niet door een bepaald aantal stoeltjes meer te verkopen", zegt de voorzitter.Hij ziet dan ook meer heil in aanpassingen voor supporters en businessclubs. Zo zouden bedrijven meer geld in het laatje kunnen brengen. Daarvoor kijkt Lubbers naar eredivisieclubs uit de omgeving zoals Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Groningen. "Als je ziet hoe het daar voor businessclubs en het publiek geregeld is, daar kunnen we niet aan tippen. We hebben het maximale gedaan, maar daar zit gewoon een grens aan. Het moet een tandje luxer, maar dat kan in de bestaande accommodatie niet."