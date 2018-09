Deel dit artikel:













WK-brons voor roeister Ilse Paulis WK-brons voor roeister Ilse Paulis

ROEIEN - Ilse Paulis heeft samen met Marieke Keijser brons veroverd bij het WK roeien in Bulgarije. De Europese kampioenen in de lichte dubbeltwee kwamen 0,26 van een seconde tekort voor het zilver.

Geschreven door Karin Mulder

Na het sterke optreden in de halve finales waren de Nederlandse vrouwen zelfs licht favoriet, maar Roemenië liet zich niet verrassen en leidde van start tot finish. Amerika won het zilver. "Voor de buitenwereld waren we misschien de favoriet, maar in een finale begint iedereen op nul", aldus Paulis. "Zo'n halve finale zegt dan niks.''



De 25-jarige Ilse Paulis woonde jarenlang in Dalen en won samen met Maaike Head Olympisch goud tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. Haar nieuwe doel zijn de Spelen van 2020 in Tokyo.