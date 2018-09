Deel dit artikel:













Adviesbureau Assen overgenomen: twintig banen blijven behouden Buro Bakker in Assen was ondermeer betrokken bij het beheerplan voor landgoed Overcingel (foto: Buro Bakker)

Buro Bakker in Assen, een ecologisch adviesbureau, is overgenomen door ATKB in Zoetermeer. De overname zorgt ervoor dat de toekomst van Buro Bakker is veilig gesteld en dat de twintig banen in Assen behouden blijven.

Geschreven door Margriet Benak

Bakker dreigde als zelfstandig bureau in Assen te klein te worden in de groeiende markt van ecologische advisering. "We hopen hiermee in te spelen op ontwikkelingen in de branche", zegt directrice Margreet ter Steege. "We versterken hiermee onze positie in de markt."



Dure apparatuur

"Ecologie is de laatste jaren fors gegroeid, en de benodigde apparatuur zoals drones en 3D-grondradars, wordt steeds duurder. Een klein adviesbureau kan die extra kosten moeilijk zelf dragen", zegt raadsman Paul van Boven die de overname begeleidde.



De nieuwe organisatie telt honderd medewerkers, waarvan vijftig ecologen. Naast Zoetermeer en Assen, heeft ATKB vestigingen in Waardenburg en Middelharnis.



Meer dan 25 jaar

Buro Bakker geeft ruim 25 jaar advies over natuurbeheer en -behoud bij grote veranderingen in de omgeving. Het was in de regio ondermeer betrokken bij het beheerplan voor Landgoed Overcingel in Assen, de baanverlenging van Eelde, de ombouw van de provinciale Frieslandroute (N381) tussen Appelscha en Drachten, onderzoek naar foerageergebieden voor ganzen in het Fochtloërveen, en het verdrogingsmeetnet Drenthe.