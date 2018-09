Deel dit artikel:













Jongeren uit Tynaarlo geven theatervoorstelling op de vuilnisbelt 'We zochten een rauwe locatie voor onze theatervoorstelling' (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De van de medewerkers groef de container in, waar de band in speelt (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

Tussen puin en schroothopen van de gemeentewerf in Tynaarlo staan dertig jongeren te dansen. Nog een week en dan is de première van de muziektheatervoorstelling, genaamd 'Troje'.

Geschreven door Marjolein Knol

"En nu iedereen!", schreeuwt artistiek leider Judith Mulder door een megafoon. De jonge acteurs krijgen nog een paar laatste adviezen toegeschreeuwd. "Spelen met meer mimiek, je moet ze overtuigen!"



Perfecte locatie

De musicalgroep Kick is er voor jongeren uit de gemeente Tynaarlo van twaalf tot achttien jaar. Elke twee jaar spelen de jongeren van Kick een voorstelling. Twee jaar geleden was het Hamlet, dit jaar Troje. Liedjes van Disney omlijsten de Griekse mythologie.



"Deze locatie is precies wat we zochten", zegt Mulder, die de megafoon even uit handen gaf. Ze staat naast een grote bult met schroot en stenen, links van haar is een container in een gigantische zandbult gebouwd. "We wilden graag een rauwe locatie, die tot de verbeelding spreekt en waar alles kan gebeuren." Die locatie vond de theatergroep in de milieustraat.



Mulder: "We krijgen alle hulp van de medewerkers en van de gemeente. In zijn vrije tijd groef een van de mannen die container voor ons in, zodat de band als het ware in de zandbult kan spelen. Dat is toch fantastisch?"



Geen corsowagen

Ouders uit Eelde bouwden geen corsowagen, maar een paard van Troje en zo vormde zich langzaam maar zeker een waar theaterspektakel. "Dit is het derde jaar dat ik meespeel met deze theatergroep", zegt de 15-jarige Erwin Gorter. "En dit jaar spelen we denk ik de grootste voorstelling tot nu toe."



De première van Troje is op vrijdag 21 september. De laatste van de vier voorstellingen is al uitverkocht.