ZZVV bekert door na boeiend duel tegen Vitesse'63 ZZVV knokt zich langs Vitesse'63 (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - ZZVV heeft zicht geplaatst voor de knock-out fase van de noordelijke districtsbeker. In Koekange hadden de gasten aan een 2-2 gelijkspel genoeg om de volgende ronde te bereiken.

Geschreven door René Posthuma

De thuisploeg moest winnen om verder te bekeren. Na ruim een kwartier spelen sloeg de vlam in de pan. Uit de derde corner van ZZVV ontvingen de gasten een strafschop. Frits ten Kate kreeg direct rood. Scheidsrechter Wenting had een slaande beweging van Ten Kate gezien. Met een man meer mocht Paul Bos aanleggen vanaf 11 meter, maar doelman Arjen van Noord redde uitstekend.



Voorsprong

De ploeg uit Zuidwolde had weliswaar meer balbezit, de beste kansen waren voor de thuisclub. In de 33ste minuut kwam Vitesse'63 op een 1-0 voorsprong. Alfred Pekel bleef oog in oog met doelman Jelle Verburg rustig en lepelde de bal, met een lob, over de doelman van ZZVV. Op slag van rust bepaalde Aron Westert de ruststand op 2-0, na een goede individuele actie.



ZZVV kwam echter als herboren uit de kleedkamer en Janou van Veen bracht na ruim drie minuten spelen de spanning weer terug (2-1). De gasten waren in de tweede helft veel sterker, maar veel kansen creëerde de ploeg van trainer Rick Mulder niet.



Gelijkmaker

Het was niet verwonderlijk dat de gelijkmaker uit een dood spelmoment kwam. Michael ter Wal krulde de bal, uit een vrije trap, langs de muur en doelman Van Noord.



Omdat ZZVV verzuimde de bevrijdende derde treffer te maken, bleef het tot het einde spannend. Vitesse was echter niet bij machte om de winnende te scoren, waarna ZZVV voldoende had aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor de knock-out ronde. In blessuretijd kreeg Ivar Knol zijn tweede gele kaart, zodat Vitesse de wedstrijd met negen man eindigde.