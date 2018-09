Deel dit artikel:













Kleine Deters: leveren windmolens op land wel genoeg op? Leveren windmolens op land nog wel genoeg op? Deze vraag stelt D66 lijsttrekker Anry Kleine Deters (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Anry Kleine Deters, lijsttrekker van D66 in Drenthe vraagt zich af of de windmolens die in de Veenkoloniën komen wel genoeg opleveren. In het Radio Drenthe-programma Cassata zei Kleine Deters: ''De handtekening is jaren geleden gezet, er zijn zoveel ontwikkelingen, innovatie en nieuwe technieken dat de vraag is of windmolens op het land nog wel voldoende opleveren.''





CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder vindt dat je na dit besluit de inwoners geen valse hoop meer moet geven. ''Ik wil hier geen valse hoop vestigen omdat alle besluiten al genomen zijn.'' Volgens Mulder moeten we er nu van leren. ''Ook als we kijken naar de toekomst. Zo zie ik in het Klimaatakkoord weer plannen staan voor windmolens op land.''



Het windmolenpark in de Veenkoloniën was een van de onderwerpen in de uitzending. Luister hier de hele uitzending van Cassata terug.