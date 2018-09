Deel dit artikel:













Currywurst en frikandel bij Das Grensfest Zwartemeer Drukte bij Das Grensfest in Hebelermeer. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) De koffie en het gebak staat al klaar. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Een uniek feestje net over de grens bij Zwartemeer. Het Duitse dorp Hebelermeer en het Nederlandse Zwartemeer komen samen voor een grensfeest, oftewel Das Grensfest.

De twee dorpen hebben regelmatig contact en zo ontstond een aantal maanden geleden het idee voor een grensfeest, vertelt organisator Jan Willem Rolfers. "Iedereen heeft het altijd over de verschillen tussen Duitsland en Nederland, maar hier in de grensstreek zijn er toch best veel overeenkomsten. Misschien kunnen we daar een leuke geste maken, met een knipoog naar een Brexit, Nexit of Dexit. Wij gaan juist hartstikke goed met elkaar om en dat Europa bevalt ons wel."



Om twee uur stroomt de feesttent vandaag al vol. In de tent klinkt muziek gespeeld van de Nederlandse Nationale Politie Steelband, en Muzikverein Hebelermeer. De koffie en het gebak staan al klaar, net als het Nederlandse en Duitse bier. Ook de Pommes, Currywurst en frikandellen ontbreken niet.



"Waar een biertje en een worstje klaarstaan, zijn wij altijd te vinden", vertelt een Nederlander. "Vooral de gezelligheid, zo samen, terwijl een bandje speelt, maakt het leuk."



Hoeveel bezoekers er precies komen, weet de organisatie niet. Ze willen dat het feest juist een open karakter heeft en daarom wordt er geen entree gevraagd. Maar de feesttent stroomt al snel vol. En als deze eerste editie een succes wordt, volgt er misschien nog één, vertelt Rolfers voorzichtig. "Maar eerst maar even kijken hoe deze editie bevalt."



Later op de dag wordt er meer naar het jongere publiek gekeken. Tot één uur vannacht treden de boerenrockbands op. "Dan doen we nog een afzakkertje in de Duitse kroeg en uiterlijk twee uur stoppen we", vertelt Rolfers. "We willen het niet te bont maken!"