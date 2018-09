Deel dit artikel:













Eerste editie 4 mijl van Assen trekt veel belangstelling Deelnemers aan de start van de eerste editie van de 4 mijl van Assen (foto: RTV Drenthe/Myon Padding) Winnaar Tom Hendrikse (foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

HARDLOPEN - Ruim 850 deelnemers stonden vanmiddag in het Anne Frank Park in Marsdijk aan de start van de eerste editie van de 4 mijl van Assen. De run is onderdeel van de Assenruns en opvolger van de winkelrijk Marsdijkrun, die al jaren georganiseerd werd door, voor en in het park van de Assense wijk.

Geschreven door Myon Padding

Beperkt aantal deelnemers

Voor de run kon maar een beperkt aantal deelnemers zich inschrijven, maar gisteren maakte de organisatie bekend naast het maximale aantal van achthonderd, nog vijftig extra startplaatsen te vergeven. "We vonden het toch sneu nadat we zoveel reclame gemaakt hadden, mensen vandaag niet meer mee zouden kunnen doen. Dus hebben we alle startnummers bij elkaar geschraapt door onder andere teams die niet helemaal vol zaten, die plekken vrij te geven. Op deze manier hadden we toch nog ruimte voor de laatste belangstellenden zodat de deelnemers allemaal mee konden doen", vertelt organisator Bertjan Marree.



4 mijl van Assen startloop van scholencompetities

Niet alleen volwassenen, maar ook de jongste telgen uit Marsdijk en omgeving konden vandaag meelopen in een speciale Kidsrun, die onderdeel is van de scholencompetitie. De organisator is erg enthousiast over de grote belangstelling van de kids: "We zijn ontzettend blij met zoveel inschrijvingen van de kinderen. Dit jaar lopen er ongeveer tweehonderd mee, dat is een stuk meer dan vorig jaar. Als organisatie vinden we de Kidsrun ook het mooiste en belangrijkste van de hele dag. Met name omdat we de kinderen graag willen betrekken bij het hele gebeuren. Zij zijn nou eenmaal de toekomst."



De basisschoolkinderen kunnen tijdens alle Assenruns door hun deelname punten verdienen voor hun school. Na zes wedstrijden wordt de school met de meeste punten beloond met een grote beker. De 4 mijl van Assen was de startloop van de competitie.



Tom Hendrikse wint eerste editie

Met nog geen twintig minuten op de klok kwam de winnaar van de eerste editie over de eindstreep. Tom Hendrikse, inwoner van Marsdijk, was erg tevreden over zijn eindtijd en trots op de manier waarop de 4 mijl van Assen in zijn eigen wijk tot stand is gekomen. "Ik sta er wel van te kijken hoeveel deelnemers hier vandaag meedoen. Als je tijdens de wedstrijd kijkt langs het kanaal en je ziet het hele lint van mensen dat alleen maar blijft komen, ben ik best wel trots op hoe de organisatie dit voor elkaar heeft gekregen."