Mountainbiker Smeenge 53ste in zwaarste wedstrijd ooit De Drentse deelnemers aan het WK Mountainbike Marathon (foto: RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN - Tim Smeenge heeft het WK Mountainbike Marathon in het Italiaanse Auronzo afgesloten op plek 53. De Drent was achter de ervaren Hans Becking de tweede Nederlander in de uitslag.

Vier Drenten deden mee aan de strijd om de wereldtitel. Gerben Mos uit Havelte was op plek 89 de tweede Drent. Marc de Maar uit Assen eindigde op plek 100 en Thom Bonder, ook uit Assen, viel in de slotfase uit met materiaalpech.



Loodzwaar

Smeenge was blij met zijn klassering. "Vorig jaar deed ik voor het eerst mee en eindigde ik als 81ste. Vandaag hoopte ik op top 60 en dat is gelukt."



Vanzelf ging het niet, want het parcours was loodzwaar met 4000 hoogtemeters en een startklim van vier kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 17,2 procent. "Alsof je een muur oprijdt", zegt Smeenge. "Je keel wordt dichtgeknepen en je benen branden. Dit was wel de zwaarste wedstrijd die ik ooit gereden heb."



Opmars

Smeenge had in het begin van de rit materiaalproblemen en kwam rond plek honderd te liggen. Maar de benen waren goed en de Drent stoomde op naar plaats 53. "Pas op de laatste klim kreeg ik het echt zwaar, dus ik heb de wedstrijd goed ingedeeld."

​

De Duitser Simon Stiebjahn kwam na 102 kilometer als eerste binnen en pakte de wereldtitel. Alexey Medvedev uit Rusland werd tweede en het brons was voor Henrique Avancini uit Brazilië.