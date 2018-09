ACV laat twee punten liggen in Apeldoorn

VOETBAL - Het Asser ACV liet vanmiddag twee punten liggen in Apeldoorn. Ondanks drie goals van Marco van der Heide kreeg de ploeg van trainer Fred de Boer CSV niet op de knieën: 3-3.

De uitslagen en de stand in de hoofdklasse B

Door het gelijkspel heeft ACV na twee duels 4 punten. Daarmee bezet de Drentse ploeg de 7e plek in de hoofdklasse B. DUNO en AZSV, volgende week de tegenstander in Assen, zijn gedeeld koploper met 7 punten uit 3 duels.ACV speelde een prima eerste helft op het kunstgras in Apeldoorn. Het combinatiespel was verzorgd, alleen de eindpass en dus kansen vanuit het veldspel ontbraken. Wel werden de Assenaren gevaarlijk uit corners. Uit de eerste corner van Erik Eleveld zag Marco van der Heide zijn kopbal gekeerd worden door CSV-doelman Patrick Jansen en uit de tweede kopte diezelfde Van der Heide tegen de onderkant van de lat. Volgens ACV was de bal over de doellijn, maar scheidsrechter Wijma liet doorspelen. De derde kans voor Van der Heide was wel raak. Zijn schot, met links, leek houdbaar maar niet voor Jansen: 0-1. Die 0-1 leek ook de ruststand te worden, maar twee minuten voor de pauze kreeg CSV een strafschop (wegens duwen) die werd benut door Steven van Es.CSV startte sterker dan ACV in de tweede helft. Niet dat de thuisclub grote kansen kreeg, maar er was wel meer dreiging. Een zondagschot op zaterdag zorgde echter wel voor de 2-1. Yorik Meijer schoot de bal in de 65e minuut van grote afstand achter Ben Wormmeester. Het antwoord van ACV volgde snel. Opnieuw was Marco van der Heide de doelpuntenmaker, na prima voorbereidend werk van Justin Mulder. Acht minuten voor tijd zorgde Van der Heide, met zijn derde treffer van de middag, voor de 2-3. De spits mocht aanleggen vanaf de strafschopstip.De tweede zege van het seizoen leek binnen maar een hoge, diepe bal werd verkeerd ingeschat door Wormmeester die bij het uitkomen in botsing kwam met de spits van CSV: strafschop. De derde penalty van de middag was een koud kunstje voor Van Es. ACV probeerde daarna nog wel de zege te pakken, was via Van der Heide ook nog dichtbij de 3-4, maar de driepunter kwam er niet.