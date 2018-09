Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslagen noordelijke districtsbeker: 12 Drentse clubs zeker van knockoutfase Bekijk hier alle uitslagen van de bekerduels van vandaag en de standen

VOETBAL - Twaalf Drentse clubs zijn inmiddels zeker van de knockoutfase in de noordelijke districtsbeker.

GOMOS en Drenthina waren al zeker en inmiddels hebben ook VKW, SVBO (zondag), HZVV, De Weide, vv Emmen, Noordscheschut, ZZVV, SVN'69, FC Zuidlaren en LTC zich geplaatst voor de knockoutfase in de districtsbeker.



Hieronder vindt u alle uitslagen van vandaag:



Groep 1 (in deze groep gaan de eerste twee teams door naar de knockoutfase van het bekertoernooi)



Poule 97

Be Quick'28 - d'Olde Veste'54 3-5

FC Meppel - TONEGO 3-1

stand

1. d'Olde Veste 54 3-9

2. Be Quick'28 3-4

3. FC Meppel 3-4

4. Tonego 3-0

(Be Quick'28 en d'Olde Veste'54 naar knockoutfase)





Poule 100

FC Klazienaveen - SVBO 1-5

morgen:

stand

1. Valthermond 3-6 (5-1)

2. SVBO 3-6 (9-3)

3. Germanicus 2-3 (1-3)

4. FC Klazienaveen 3-0 (1-9)

(SVBO naar knockoutfase)





Poule 102

Beilen - De Weide 0-3

HZVV - Zuidwolde 8-0

stand

1. HZVV 3-7

2. De Weide 3-7

3. Zuidwodle 3-1

4. Beilen 3-1

(HZVV en De Weide naar knockoutfase)





Poule 103

DZOH - Emmen 1-3

Noordscheschut - Rolder Boys 2-0

stand

1. Emmen 3-9

2. Noordscheschut 3-6

3. DZOH 3-3

4. Rolder Boys 3-0

(vv Emmen en Noordscheschut naar knockoutfase)





Poule 104

Blauw Wit'34 - Asser Boys 5-1

morgen: VKW - Olyphia (zondag)

stand

1. VKW 2-6 (6-0)

2. Blauw Wit'34 2-3 (5-5)

3. Olyphia 1-1 (0-0)

4. Asser Boys 3-1 (1-7)

(VKW naar knockoutfase)





Poule 106

GOMOS - BCV 2-0

morgen: FC Assen zondag - De Griffioen 1-4

stand

1. GOMOS 3-9

2. BCV 3-6

3. De Griffioen 3-3

4. FC Assen 3-0

(GOMOS en BCV naar knockoutfase)





Poule 110

Hardegarijp - Oeterp 5-2

Roden - VEV'67 2-2

stand

1. VEV'67 3-7

2. Hardegarijp 3-4

3. Oerterp 3-3

4. Roden 3-2

(VEV'67 en Hardegarijp naar knockoutfase)



Poule 112

HFC'15 - Peize 2-2

PKC'83 - Marum 4-1

stand

1. PKC'83 3-9

2. Marum 3-6

3. HFC'15 3-1

4. Peize 3-1

(PKC'83 en Marum naar knockoutfase)





Groep 2 (in deze groep gaat alleen de poulewinnaar naar de knockoutfase van het bekertoernooi)



Poule 1

ZZVV - Vitesse'63 2-2

stand

1. ZZVV 2-4

2. Vitesse'63 2-2

3. FC Wolvega 2-1

(ZZVV naar knockoutfase)





Poule 11

Glimmen - Veendam 1894 3-0

SC Angelslo - NWVV 1-1

stand

1. Glimmen 3-9

2. SC Angelslo 3-2

3. NWVV 2-1

4. Veendam 1894 2-1

(Glimmen naar knockoutfase)



Poule 13

Hollandscheveld - SCN 3-2

VVAK - Staphorst 2 1-0

stand

1. Staphorst 2 3-6

2. Hollandscheveld 3-6

3. SCN 3-3

4. VVAK 3-3

(Staphorst 2 naar knockoutfase)



Poule 16

Niekerk - Zuidhorn 3-0

Lycurgus - ONR 5-1

stand

1. Zuidhorn 3-6

2. Lycurgus 3-4

3. Niekerk 3-4

4. ONR 3-3

(Zuidhorn naar knockoutfase)





Poule 17

Willemsoord - Steenwijker Boys

d'Olde Veste'54 2 - FDS afgelast

stand

1. Willemsoord 3-7 (9-3)

2. d'Olde Veste '54 2-4 (4-1)

3. FDS 2-3

4. Steenwijker Boys 3-0





Poule 28

Wildervank - FC Assen 2-0

Haulerwijk - Veenhuizen 2-1

stand

1. Haulerwijk 3-9

2. Veenhuizen 3-6

3. Wildervank 3-3

4. FC Assen 3-0

(Haulerwijk naar knockoutfase)





Poule 29

VHK - MSC zaterdag 4-2

SVN'69 - SVBS'77 1-0

stand

1. SVN'69 3-7

2. VHK 3-4

3. SVBS'77 3-4

4. MSC 3-1

(SVN'69 naar knockoutfase)





Poule 31

Rouveen - Hoogeveen zaterdag 3-1

Tiendeveen - NKVV 4-0

stand

1. Rouveen 3-9

2. Hoogeveen 3-6

3. Tiendeveen 3-3

4. NKVV 3-0

(Rouveen door naar knockoutfase)





Poule 32

Westerlee - SVBO zaterdag 3-3

Damacota - Erica'86 2-0

stand

1. Damacota 3-7

2. SVBO 3-5

3. Westerlee 3-4

4. Erica'86 3-0

(Damacota naar knockoutfase)



Poule 33

Borger - Achilles 1894 zaterdag 4-1

stand

1. FC Zuidlaren 2-6

2. Borger 2-3

3. Achilles 1894 2-0

(FC Zuidlaren naar knockoutfase)



Poule 40

BSVV - LTC 1-0

Nieuw Balinge - VCG 5-1

stand

1. LTC 3-6

2. BSVV 3-6

3. Nieuw Balinge 3-6

4. VCG 3-0

(LTC naar knockoutfase)





Poule 41

VEV - Elim 0-3

CSVC - Fit Boys 2-0

stand

1. Elim 2-6 (6-1)

2. CSVC (3-6 (12-3)

3. Fit Boys 2-3 (5-3)

4. VEV 3-0 (1-17)