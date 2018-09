Herlings snelste in kwalificatietraining MXGP

MOTORSPORT - Jeffrey Herlings was vanmiddag veruit de snelste tijdens de kwalificatietraining in de MXGP. Hij reed met 1,33.8 twee seconden sneller dan Shaun Simpson, die op de aangelegde zandbaan op het TT Circuit de tweede snelste ronde klokte.

Herlings hoopt dit weekend de eerste Nederlander ooit te worden die de wereldtitel motorcross wint. Hij moet vijf punten pakken om dat te doen - een plek bij de eerste zestien - en hij verschafte zichzelf dus een uitstekende uitgangspositie.De andere Nederlander in de MXGP, Calvin Coldenhoff, zette de zevende tijd neer. De eerste manche van de mogelijk historische race is morgen om 14.15 uur. Om 17.10 uur is de tweede manche.