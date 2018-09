Deel dit artikel:













Tweede editie van Airport Night Run van start Het is de tweede editie van de Airport Night Run (foto: RTV Drenthe) De route start in het bos (foto: RTV Drenthe) Deelnemers wachten op het startsein (foto: RTV Drenthe) Medewerkers van RTV Drenthe rennen ook mee (foto: RTV Drenthe)

Kijk op Er is een nieuw parcours uitgezet dit jaar. Vorig jaar was het parcours niet helemaal 10 kilometer, de organisatie beloofde beterschap voor de volgende editie. Deelnemers lopen dit keer over een donkere route rondom Groningen Airport Eelde. Op de route kan de loper nog kiezen om een kortere route te nemen van 7,5 of 5 kilometer.De opbrengst van de run gaat naar stichting Hoogvliegers. Een organisatie die zieke en gehandicapte kinderen een dagje piloot laat zijn. Zo mogen ze mee in een vliegtuig en helicopter en ook zelf even vliegen.Kijk op onze Facebookpagina live mee met de start van de Airport Night Run.