Wisselvallig Hurry-Up komt te laat voor punt René Jaspers druipt af (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up is in het eerste thuisduel in de BENE-League tekort gekomen voor puntwinst. Visé uit België was in Zwartemeer te sterk voor de ploeg van de debuterende coaches Tim Remer en Manuel Kremer.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Na 11-16 bij rust leek Visé bij 22-27 met de simpele zege huiswaarts te keren. Goals van René Jaspers en katachtige stops van doelman Jan Sega brachten Hurry-Up plots terug in de race.



Een minuut voor tijd stond het thuispubliek bij de aansluitingstreffer van Tommie Falke op de banken. Na een foutieve pass van oranjehemd Tiago Azenha, die een ongelukkige debuut kende, en slimme speelminuut van Visé klonk bij 27-28 het eindsignaal.



Callant Tongeren

Volgende week reist Hurry-Up af naar België. Callant Tongeren is de eerstvolgende opponent.