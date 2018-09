Deel dit artikel:













Twee weken lang geen bussen naar Nieuw-Weerdinge Nieuw-Weerdinge is vanaf morgen vrijwel onbereikbaar per bus (foto: Qbuzz)

Nieuw-Weerdinge is vanaf morgen twee weken lang vrijwel onbereikbaar per bus. De doorgaande weg tussen Weerdinge en Nieuw-Weerdinge is dan twee weken afgesloten omdat er aan de weg wordt gewerkt.

Lijn 73 naar Ter Apel stopt volgens Plaatselijk Belang alleen bij de haltes aan het Weerdingerkanaal NZ en die tussen de Roswinkelerbrug en Ter Apel.



‘Is dit een grap?’

Op Facebook reageren bewoners geschrokken en boos. ''Is dit een grap? Ik heb deze lijn nodig om naar werk en school te kunnen gaan. Genoeg schoolgaande kinderen die nog instappen op genoemde bushaltes, worden we lekker aan ons lot overgelaten? Niet iedereen kan dat hele stuk dagelijks fietsen,'' schrijft een dorpsbewoner.



Woedend

Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge is woedend over de maatregel waar ze pas eind vorige week van hoorden. Voorzitter Willem Katoen: ‘‘Een hele grote groep ouderen en mensen die slecht ter been is kan twee weken lang het dorp niet uit. Hoe is dat mogelijk. Stel je bent 74 en moet elke week met naar het ziekenhuis. Dan moeten die mensen dus een paar uur lopen met hun rollator om bij een bushalte te komen en daarna dezelfde afstand terug. Ook scholieren kunnen straks niet meer naar school. Voor twee dagen is dit nog op te lossen maar twee weken?"



Absurd

"Het is echt een absurde situatie. Qbuzz en de gemeente Emmen moeten dit oplossen", aldus een boze plaatselijk belangvoorzitter. Het dorpsbestuur heeft bij wethouder René van der Weide en Burgemeester Eric van Oosterhout alarm geslagen over het gedwongen isolement. Een woordvoerder van de gemeente Emmen heeft toegezegd de kwestie uit te zoeken.



Qbuzz overvallen door stremming

Een woordvoerder van Qbuzz geeft aan dat zij pas laat bericht kregen van de stremming van de weg tussen Nieuw-Weerdinge en Weerdinge. "Wij zijn daar ook door overvallen", zegt een woordvoerder. "Normaal gesproken hebben we veel meer tijd om over oplossingen na te denken."



De vervoerder heeft naar andere oplossingen gekeken om inwoners van Nieuw-Weerdinge zo goed mogelijk te bedienen. "Er is gekeken naar alternatieve routes, of naar de mogelijkheid om door de werkzaamheden heen te rijden. Dat was in dit geval niet mogelijk." Volgens de Qbuzz-woordvoerder kan ook niet zomaar een alternatieve route aangewezen worden. "Als je bijvoorbeeld gaat omrijden, kom je op andere plekken in de problemen met de aansluiting."



Qbuzz hoopt met hulp van lijn 74 en de omleiding van lijn 73 inwoners van Nieuw-Weerdinge zoveel mogelijk te bedienen. "Het is geen ideale oplossing, maar de beste binnen de beperkingen die we hebben."