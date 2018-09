HANDBAL - Speler/coach van Hurry-Up Tim Remer moet opnieuw onder het mes. De hoekspeler raakte in februari ernstig geblesseerd aan zijn knie.

In de lente werd Remer, 85 interlands voor Oranje achter zijn naam, gepresenteerd als speler/coach van Hurry-Up. In juli sloot hij tijdens de voorbereiding langzaam aan bij de ploeg. Pijn aan zijn geopereerde knie zorgde voor vertraging in het revalidatieproces van Remer.De hoekspeler heeft naar aanleiding van de aanhoudende klachten besloten opnieuw onder het mes te gaan. Hoe lang de nieuwe herstelperiode gaat duren is nog onbekend.Remer baalt erg van de fysieke ongemakken. Samen met oud-doelman Manuel Kremer is hij dit seizoen verantwoordelijk voor de begeleiding van de Zwartemeerse deelnemer aan de BENE-League.Lees ook: Wisselvallig Hurry-Up komt te laat voor punt