DOS'46 wint in slotminuut van promovendus DOS'46 in actie tegen Tempo (Foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft op de valreep ook de tweede wedstrijd in de veldcompetitie in een overwinning omgezet. Voor eigen publiek werd promovendus Tempo met 22-21 verslagen.

DOS'46 sloeg al rap een gaatje met de bezoekers uit Alphen aan de Rijn, maar die voorsprong verdampte na de pauze. Tempo wist terug te komen tot 10-10 en bleef daarna dicht in de buurt van de Nijeveners.



Pas in de laatste minuut maakte DOS'46 alsnog het verschil. Nienke Hintzbergen schonk de thuisclub de winst met een afstandsschot. Voor DOS'46 is het de tweede zege in evenveel duels. Vorige week werd Fortuna/Delta Logistiek geklopt.



Wessel

Aan de technische staf van DOS'46 is per direct Rick Wessel toegevoegd als assistent-trainer van hoofdcoach Pascal Zegwaard. Hij speelde eerder op de dag zijn laatste wedstrijd in het tweede team.



Wessel (28) maakte acht seizoenen deel uit van de selectie van DOS’46. Eerder was hij trainer-coach van B1, hoofd jeugdopleiding en assistent-trainer van A1. Momenteel is Wessel trainer-coach van Noord U17.