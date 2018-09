Deel dit artikel:













Alcides in ieder geval halve dag koploper hoofdklasse Alcides won bij RKVZC en is in ieder geval een halve dag koploper in de zondaghoofdklasse

VOETBAL - Het Meppeler Alcides is na drie duels in de hoofdklasse A nog altijd ongeslagen en zonder tegentreffer. De ploeg van trainer Wilko Niemer won zaterdagavond op bezoek bij RKZVC, dat 6 punten had uit de eerste twee duels.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Promovendus Alcides bleek uiterst effectief en won met 0-3 van die andere promovendus in het Gelderse Zieuwent.



Voor rust scoorden Boye Keizer en Frank Fokke en kort na rust bepaalde Ryan Luyckx de eindstand op 3-0. Na de derde goal probeerde RKZVC met man en macht het tij te keren, maar net als in de voorgaande twee duels gaf de verdediging van Alcides niets meer weg.



Koploper tot (in ieder geval) vanmiddag 15.45 uur

Alcides voert in ieder geval tot zondagmiddag 15.45 uur de ranglijst aan in de zondaghoofdklasse A.