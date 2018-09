Luister vanmiddag live naar FC Utrecht - FC Emmen

VOETBAL - Pakt FC Emmen vanmiddag de tweede zege van het seizoen? Dat moet dan gebeuren in het uitduel tegen FC Utrecht, de ploeg die twee plekken en één punt boven de Drentse club staat.

Klik hier voor Iphone of Ipad

Klik hier voor Android

FC Emmen staat na vier duels op de 13e plaats en FC Utrecht dus op de 11e.De wedstrijd is natuurlijk weer live te volgen op Radio Drenthe. De aftrap is om 14.30 uur en de uitzending vanuit De Galgenwaard, met verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen begint om 14.00 uur.Ook kunt u tijdens de wedstrijd natuurlijk weer via de liveblog van minuut tot minuut op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de Domstad.Wilt u het duel vanmiddag live beluisteren via de RTV Drenthe app op uw telefoon?