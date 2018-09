Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liveblog: Emmen maakt gelijk: 1-1 Volg het duel van minuut tot minuut via de liveblog

VOETBAL - Na een weekje zonder competitievoetbal, vanwege de interlands, rolt de bal dit weekend weer in de eredivisie. FC Emmen pikt de draad, in de vijfde speelronde, op in Utrecht.





Blijf hieronder van minuut tot minuut op de hoogte van FC Utrecht - FC Emmen in de liveblog of



FC Utrecht - FC Emmen is een ontmoeting tussen de nummers 11 en 13 van de eredivisie. Utrecht vergaarde in de eerste vier duels 5 punten, terwijl de teller van Emmen op 4 staat.Blijf hieronder van minuut tot minuut op de hoogte van FC Utrecht - FC Emmen in de liveblog of luister hier live