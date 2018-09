Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Luister hier live naar FC Utrecht - FC Emmen Luister live naar Niels Dijkhuizen en René Posthuma

VOETBAL - Pakt FC Emmen vandaag de tweede zege van het seizoen en neemt het afstand van de de ploegen onder de degradatiestreep? Dat weten we om pakweg 16.20 uur, want dan is het vijfde duel van het seizoen tegen FC Utrecht afgelopen.





Luister hier

Mis niets van de vijfde eredivisiewedstrijd van FC Emmen en luister LIVE naar Radio Drenthe Sport.







Tip: Wilt u de wedstrijd zien op FOX en toch het radioverslag horen, luister dan niet via de Radio maar via de app of via bovenstaande stream. Tot dat tijdstip kan het wel eens een hele boeiende middag worden, tussen twee ploegen die dit seizoen nog maar één keer wonnen en vooral voor de thuisclub is dat pover.Mis niets van de vijfde eredivisiewedstrijd van FC Emmen en luister LIVE naar Radio Drenthe Sport.