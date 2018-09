Roy Gommer uit Dalen tweede bij junioren-WK ballonvaren

Roy Gommer is op het WK ballonvaren voor junioren als tweede geëindigd (foto: RTV Drenthe)

BALLONVAREN - Roy Gommer uit Dalen is op de tweede plaats geëindigd bij het WK ballonvaren voor junioren in Polen.

Gommer eindigde bij zijn eerste vlucht als veertiende. Hij kreeg in die eerste vlucht ook nog eens 50 strafpunten vanwege 'gevaarlijk vliegen'.In het verdere verloop van de wedstrijd herpakte Gommer zich. Bij de tweede vlucht eindigde hij als eerste en ook bij de derde vlucht haalde de Dalenaar het hoogste puntentotaal. Bij de vierde proef werd hij zestiende. Daarmee verspeelde hij zijn kansen op de wereldtitel die uiteindelijk naar de Tsjech Jan Suchy ging.Gommer deed in augustus ook mee aan het 'grote' WK in Oostenrijk. Wij gingen bij hem langs tijdens zijn voorbereiding. Gommer eindigde uiteindelijk als 38e.