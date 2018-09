Fiege opent met zege in BENE-League

HANDBAL - Joop Fiege heeft zijn eerste zege met Initia Hasselt binnen. In de openingsronde in de BENE-League versloeg de formatie van de oud-bondscoach uit Emmen Bevo met 30-29.

Na een zuinig jaar met eredivisionist E&O besloot Fiege zijn driejarig contract te verscheuren. In een zoektocht naar een nieuwe uitdaging kwam hij terecht in België. Met Belgisch bekerhouder Hasselt komt Fiege uit in de BENE-League.In de openingsronde van de grensoverschrijdende competitie scoorde Hasselt een goal meer dan opponent Bevo. Na 25-21 werd het nog even billen knijpen, maar Fiege hoorde op tijd het eindsignaal klinken.Daarmee schaart de oefenmeester zich met zijn nieuwe club in het linkerrijtje. Hurry-Up boog zaterdagavond in Zwartemeer voor Visé (27-28).Lees ook: Hurry-Up komt te laat voor puntwinst