Soort van de maand: het voedsel van het konijn

Elke maand zetten wij een soort in het zonnetje. Deze maand is dat samen met IVN Regio Noord, Heel Drenthe Zoemt en de provincie Drenthe het konijn.

Konijnen leven van plantaardig voedsel. Hun menu is gevarieerd en bestaat uit grassen, kruiden, knollen, bast, en gewassen als graan en kool. Het voedsel moet vooral licht verteerbaar zijn. Bast eten ze voornamelijk in de winter, als er weinig gras is.Naast plantaardig voedsel eet een konijn zijn eigen poep. Dit is een vorm van herkauwen. Nadat het voedsel voor het eerst verteerd is, eet het konijn zijn keutel rechtstreeks uit het rectum op.Tekening: Elisabeth KoopsElke maand komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.Konijnen helpen planten. Konijnen grazen gras en eten ook bloemetjes. Doordat ze graag her en der kuiltjes graven krijgen de zaadjes van planten daar weer een kans om te ontkiemen.Onderzoek of het klopt dat konijnen planten helpen juist is of niet. Kun jij planten ontdekken die op plekken zijn gaan groeien waar een konijn een kuiltje heeft gekrabd? Om het antwoord te ontdekken moet je vaak op dezelfde plekken gaan kijken.