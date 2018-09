Van Jack Middelburg naar Egbert Streuer: Kayser werkt aan nieuwe biografie

Het boek is er, de presentatie is geweest. 'Jumping Jack. Herinneringen aan Jack Middelburg' ligt in de winkels. Volgend jaar volgt een locatietheatervoorstelling op het TT Circuit. Schrijver van het boek en motorsportjournalist Natascha Kayser is inmiddels volop bezig met haar nieuwe publicatie: een biografie over Egbert Streuer.

Hij was er wel één van 'bloed of bloemen', van winnen of crashen Natascha Kayser

Hij kreeg een aai over de bol, en een doos pillen mee en gaan maar weer Natascha Kayser

In februari moet de biografie over de voormalig zijspancoureur uit Grolloo uitkomen, tegelijk met de 65e verjaardag van Streuer en de tentoonstelling over hem in het Drents Museum in Assen.Het boek over Streuer, voormalig zijspancoureur en drievoudig wereldkampioen, is volgens Kayser niet te vergelijken met dat over Middelburg. "Het is een totaal ander boek en een andere manier van werken, want Egbert is springlevend. Ze overlappen elkaar wel qua tijd, en da's best handig. Heel veel dingen uit het boek van Middelburg kan ik nu terughalen met Egbert. Ik heb van moeder Dien Middelburg alle plakboeken gekregen die zij bijhield in de periode 1973 tot en met 1984, tot na zijn dood. En daar staan ook heel veel verhalen over Egbert in."De motorsport was het leven van Jack Middelburg, maar het werd ook zijn dood. De Westlandse coureur was 31 jaar oud toen hij hard ten val kwam op het stratencircuit in het Groningse Tolbert. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis in Groningen.Het leven en de carrière van Middelburg komen uitgebreid aan bod in het boekvan Kayser. "Ik zei meteen ja, toen ik de vraag kreeg een boek over Jack Middelburg te schrijven. Hij was zo'n kleurrijke en veelzijdige figuur met zoveel lagen." Voor het boek interviewde Kayser veertig mensen uit Middelburgs leven. Familie, vrienden, collega's, journalisten en kopstukken uit de (inter-)nationale motorsportwereld.Middelburg was een markant figuur in de motorsport. Eén van de grote drie, samen met Wil Hartog en Boet van Dulmen. Hij reed om te winnen, altijd. Was hij een man van 'no pain, no gain'? Kayser: "Misschien, hij zal het er niet om gedaan hebben, maar hij was er wel een van 'bloed of bloemen'. Van winnen of crashen".In het boek wordt meerdere malen over Middelburgs toenmalige arts gesproken, deze lapte hem telkens letterlijk op. "Er werden een paar schroeven ingezet, een plaat ingezet, hij kreeg een aai over de bol, en een doos pillen mee en gaan maar weer". Ook op de openbare weg was Middelburg een man van extreme snelheid. Dat leverde hem naast bekeuringen ook een tijdje een celstraf op. Kayser: "Jack had altijd een automaat, want dan kon je ook rijden als je been in het gips zat."In 1980 won Middelburg de TT van Assen. "Winnen in je thuiswedstrijd is natuurlijk het mooiste wat er is. Voor eigen publiek. Het was ook zijn eerste Grand Prix-overwinning, dus dat maakt 'm ook bijzonder. Hij was in korte tijd de tweede die dat deed, want Wil Hartog won drie jaar eerder. Voor Nederland was het natuurlijk wel de mooiste en de belangrijkste overwinning. Dit waren de jaren dat er gewoon 150.000 man op de TT afkwam, dus iedereen zat met zijn neus bovenop die baan", kijkt Kayser terug."Maar zijn grootste overwinning was een jaar later. De Grand Prix van Silverstone in Groot-Brittannië in 1981 waarbij hij op een onmogelijke manier won. Hij versloeg Kenny Roberts. Roberts was destijds drievoudig en regerend wereldkampioen, reed op fabrieksmateriaal en het circuit lag 'm goed. Het was die dag stralend weer. En Jack was een regenrijder. Middelburg stond aan de start met een 'hok' dat 20 kilo zwaarder was dan de machine van Roberts, met totaal andere banden die er eigenlijk niet eens bij pasten. En hij won."In de tijd waarin Middelburg zijn triomfen vierde, eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, zag het rennerskwartier er anders uit."Het was één grote camping. Dat is ook wat coureurs uit die tijd zeggen. Randy Mamola vertelt er in het boek smakelijk over, en Franco Uncini, niet de kleinste jongens natuurlijk. Dat liep allemaal bij elkaar binnen, als er eentje de barbecue aanslingerde dan zat het halve rennerskwartier eromheen. De caravan van de moeder van Jack, moeder Dien, zo noemde iedereen haar ook, was altijd de zoete inval. Iedereen zat daar, even broodje kaas eten, even bakkie koffie drinken, stroopwafel erbij. Dat is nu ondenkbaar."Moeder Dien Middelburg kreeg onlangs het eerste exemplaar van Jumping Jack aangeboden, en was daar emotioneel onder. "Ze is 83, en zij is de enige die Jack zijn hele leven lang gekend heeft. Zij heeft hem op de wereld gezet".En hoe ziet Kayser als motorsportjournalist de kansen voor de Formule 1 op het circuit in Assen? "Hoe graag ze het in Assen ook zouden willen, het TT Circuit is en blijft een motorcircuit. Je ziet op alle andere circuits waar zowel Formule 1 als MotoGP rijden, dat het problemen geeft. Ik denk dat het economisch gezien voor de Formule 1 ook niet gaat gebeuren. Een Grand Prix in Assen kost drie andere Grand Prixs de kop. Als je kijkt hoeveel Nederlanders er zitten in Duitsland, in Oostenrijk, wat de thuisbaan is van Red Bull, en hoeveel er in Franchorchamps zitten, die gaan niet naar vier Grand Prixs. Die gaan dan naar Assen en blijven bij de andere drie weg."