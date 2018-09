Uitslagen noordelijke districtsbeker: 31 Drentse clubs door

VOETBAL - Vandaag werden de laatste duels gespeeld in de poulefase van de noordelijke districtsbeker.

Er stonden een aantal mooie clashes op het programma, bijvoorbeeld in poule 37: SVV'04 uit Schoonebeek nam het op tegen Schoonebeek. SVV'04 stond eerste in die poule en bleef dat ook, het werd 3-1.Valthermond sloeg de aanval van Germanicus op de koppositie in de poule af door met 1-1 gelijk te spelen. Daardoor gaat Valthermond door, samen met SVBO, en zit het bekertoernooi erop voor Germanicus en Klazienaveen.Nieuw Buinen gaat met de hakken over de sloot door na een 2-1 zege op Stadskanaal en datzelfde geldt voor Pesse (wel knap in de poule met onder andere Ruinen) en Nieuw Roden.In totaal zijn inmiddels 31 Drentse clubs zeker van een plek in de knockoutfase van het bekertoernooi. GOMOS en Drenthina waren vorige week al zeker en daar kwamen dit weekend VKW, Valthermond, SVBO (zondag), Nieuw Buinen, HZVV, De Weide, vv Emmen, Noordscheschut, ZZVV, SVN'69, FC Zuidlaren, LTC, Weerdinge, Annen, Dalen, CEC, Raptim, LEO, Sweel, Pesse, SVV'04, Dwingeloo, Ruinerwold en WKE'16 bij.Daarbij voegen zich ook de vijf Drentse hoofdklassers: ACV, Achilles 1894, MSC, Alcides en Hoogeveen zondag.Het aantal Drentse clubs in de knockoutfase wordt nog aangevuld met één team. Dat wordt of Elim, CSVC of Fit Boys. Morgenavond staan Fit Boys en Elim tegenover elkaar in Beilen. Elim heeft de beste papieren, met 6 punten uit 2 duels. Bij minimaal een geljkspel gaat die club door. Bij een zege van Fit Boys is CSVC de lachende derde. Tenminste als Fit Boys niet met meer goals verschil wint met acht goals verschil).Hieronder alle uitslagen en standen:Valthermond - Germanicus 1-11 Valthermond 3-72 SVBO 3-63 Germanicus 3-44 Klazienaveen 3-0(Valthermond en SVBO door naar knockoutfase)VKW - Olyphia 2-21. VKW 3-72. Blauw Wit'34 2-33. Olyphia 2-24. Asser Boys 3-1(VKW en Blauw Wit'34 door naar knockoutfase. Olyphia is door de KNVB uit het bekertoernooi gezet. De club had te weinig spelers om de wedstrijd te spelen)Nieuw Buinen - Stadskanaal 2-11.Drenthina 2-62.Nieuw-Buinen 2-33.Stadskanaal 2-0(Drenthina en Nieuw-Buinen door naar knockoutfase)Titan - EEC 1-0Weerdinge - SPW 2-21. Weerdinge 3-72. SPW 3-53. Titan 3-44. EEC 3-0(Weerdinge door naar knockoutfase)Froombosch - Bareveld 0-41. Kwiek 2-62. Froombosch 2-03. Bareveld 2-3(Kwiek door naar knockoutfase)Ter Apel'96 - Roswinkel 4-1Sellingen - DVC'59 6-21. FC Ter Apel'96 3-92. Sellingen 3-63. DVC'59 3-34. Roswinkel 3-0(Ter Apel'96 door naar knockoutfase)Old Forward - DIO Oosterwolde 1-6HH Combi - Smilde'94 1-31. DIO Oosterwolde 3-92. Smilde'94 3-63. HHCombi 3-34. Old Forward 3-0(DIO Oosterwolde door naar knockoutfase)Farmsum - Groninger Boys 4-3VAKO - Haren 4-01. Farmsum 3-6 (7-9)2. Groninger Boys 3-6 (12-7)3. VAKO 3-6 (10-5)4. Haren 3-0(Farmsum door naar knockoutfase)Actief - DWZ 7-0Annen - Eext 9-01. Annen 3-92. Actief 3-63. Eext 3-34. DWZ 3-0(Annen door naar knockoutfase)GKC - Witteveense Boys'87 1-2Dalen - Buinen 10-01. Dalen 3-92. GKC 3-3 (4-14)3. Witteveense Boys 3-3 (5-10)4. Buinen 3-3 (4-14)(Dalen door naar knockoutfase)SVBC - Gasselternijeveen 0-3CEC - EHS'85 6-11. CEC 3-92. Gasselternijveen 3-63. SVBC 3-34. EHS'85 3-0(CEC door naar knockoutfase)Scheerwolde - VENO 0-6Alcides 2 - Kraggenburg 6-11. VENO 3-92. Alcides 2 3-63. Kraggenburg 3-34. Scheerwolde 3-0(VENO door naar knockoutfase)Zandpol - DSC'65 1-2Raptim - Wacker 6-11. Raptim 3-92. Wacker 3-63. DSC'65 3-34. Zandpol 3-0(Raptim door naar knockoutfase)LEO - Bargeres 1-1Zwartemeerse Boys - Twedo 0-41. LEO 3-72. TWEDO 3-63. Bargeres 3-44. Zwartemeerse Boys 3-0(LEO door naar knockoutfase)VV Sleen - Valther Boys 3-1VV Stânfries - Sweel 2-21. Sweel 3-72. Sleen 3-63. Stanfries 2-14. Valther Boys 2-0(Sweel door naar knockoutfase)FC Amboina - Bakkeveen 3-5SVZ - FC Fochteloo 2-31. Bakkeveen 3-6 (11-7)2. SVZ 3-6 (7-4)3. Amboina 3-3 (6-8)4. Fochteloo 3-3 (5-10)(Bakkeveen door naar knockoutfase)Trinitas - Sportclub Makkinga 7-0Langezwaag - BEW 0-41. Trinitas 3-92. BEW 3-63. Makkinga 3-34. Langezwaag 3-0(Trinitas door naar knockoutfase)Buinerveen - Meeden 2-5Gieterveen - Muntendam 0-31. Muntendam 3-92. Gieterveen 3-4 (7-4)3. Meeden 3-4 (8-9)4. Buinerveen 3-0(Muntendam door naar knockoutfase)TLC - Surhuisterveen 2-1Zevenhuizen - Nieuw Roden 1-21. TLC 3-72. Nieuw Roden 3-73. Surhuisterveen 3-34. Zevenhuizen 3-0(TLC door naar knockoutfase)IJhorst - USV 2-2Protos - SC Balkbrug 0-01. USV 3-72. IJhorst 3-4 (5-8)3. Protos 3-4 (6-4)4. Balkbrug 3-1(USV door naar knockoutfase)Pesse - Uffelte 5-0Oranje Zwart - Ruinen 0-21. Pesse 3-6 (10-2)2. Ruinen 3-6 (8-5)3. Uffelte 3-3 (2-12)4. Oranje Zwart (3-4)(Pesse door naar knockoutfase)Oosterstreek - Steenwijk 2-6Havelte - DVSV 2-11. Steenwijk 3-6 (15-4)2. DVSV 3-3 (5-9)3. Havelte 3-3 (4-5)4. Oosterstreek 3-3 (4-10)(Steenwijk door naar knockoutfase)HOC - Weiteveense Boys 8-2SVV'04 - Schoonebeek 3-11. SVV'04 3-92. HOC 3-63. Schoonebeek 3-34. Weiteveense Boys 3-0(SVV'04 door naar knockoutfase)VIOS (O) - HODO 0-0Hoogeveen 2 - EMMS 3-61. EMMS 3-92. VIOS 3-43. Hoogeveen 2 3-34. HODO 3-1(EMMS door naar knockoutfase)Groen Geel - Oldambster Boys 7-0HSC - Tynaarlo 6-11. HSC 3-92. Tynaarlo 3-4 (7-8)3. Groen Geel 3-4 (8-6)4. Oldambster Boys 3-(HSC door naar knockoutfase)SV Hoogersmilde - Diever Wapse afgelastDwingeloo - Wijster 3-01. Dwingeloo 3-92. Wijster 3-63. Diever-Wapse 2-0 (2-8)4. Hoogersmilde 2-0 (0-10)(Dwingeloo door naar knockoutfase)Steenwijkerwold - Wapserveen 6-0Ruinerwold - Giethoorn 11-01. Ruinerwold 3-92. Steenwijkerwold 3-63. Wapserveen 2-0 (0-15)4. Giethoorn 2-0 (1-19)(Ruinerwold door naar knockoutfase)De Treffer'16 - WKE'16 afgelastKSC - Gieten 1-11. WKE'16 2-62. Gieten 3-4 (14-6)3. KSC 3-4 (7-10)4. De Treffer'16 2-0(WKE'16 door naar knockoutfase)