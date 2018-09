Deel dit artikel:













Uitslagen zondagamateurvoetbal noordelijke districtsbeker Alle uitslagen en standen in de noordelijke districtsbeker (foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Vandaag werden de laatste duels gespeeld in de poulefase van de noordelijke districtsbeker. Op het spel stond een plek in de knockoutfase.

Er stonden een aantal mooie clashes op het programma, bijvoorbeeld in poule 37: SVV'04 uit Schoonebeek nam het op tegen Schoonebeek. SVV'04 stond eerste in die poule en bleef dat ook, het werd 3-1.



Een greep uit de Drentse ploegen die weer in actie komen in de knockoutfase: Valthermond, SVBO, Drenthina, Nieuw-Buinen, Weerdinge, Annen, Dalen, CEC, Raptim, LEO, Sweel, Nieuw-Roden, Pesse, Dwingeloo, Ruinerwold, WKE'16.



Hieronder alle uitslagen en standen:



Groep 1 (de nummers 1 en 2 gaan door)



Poule 100

Valthermond - Germanicus 1-1

stand

1 Valthermond 3-7

2 SVBO 3-6

3 Germanicus 3-4

4 Klazienaveen 3-0

(Valthermond en SVBO door naar knockoutfase)



Poule 104

VKW - Olyphia 2-2

stand

1. VKW 3-7

2. Blauw Wit'34 2-3

3. Olyphia 2-2

4. Asser Boys 3-1

(VKW en Blauw Wit'34 door naar knockoutfase. Olyphia is door de KNVB uit het bekertoernooi gezet. De club had te weinig spelers om de wedstrijd te spelen)



Poule 105

Nieuw Buinen - Stadskanaal 2-1

stand

1.Drenthina 2-6

2.Nieuw-Buinen 2-3

3.Stadskanaal 2-0

(Drenthina en Nieuw-Buinen door naar knockoutfase)



Groep 3 (alleen de poulewinnaars gaan door)



Poule 1

Titan - EEC 1-0

Weerdinge - SPW 2-2

stand

1. Weerdinge 3-7

2. SPW 3-5

3. Titan 3-4

4. EEC 3-0

(Weerdinge door naar knockoutfase)



Poule 3

Froombosch - Bareveld 0-4

stand

1. Kwiek 2-6

2. Froombosch 2-0

3. Bareveld 2-3

(Kwiek door naar knockoutfase)



Poule 4

Ter Apel'96 - Roswinkel 4-1

Sellingen - DVC'59 6-2

stand

1. FC Ter Apel'96 3-9

2. Sellingen 3-6

3. DVC'59 3-3

4. Roswinkel 3-0

(Ter Apel'96 door naar knockoutfase)



Poule 5

Old Forward - DIO Oosterwolde 1-6

HH Combi - Smilde'94 1-3

stand

1. DIO Ossterwolde 3-9

2. Smilde'94 3-6

3. HHCombi 3-3

4. Old Forward 3-0

(DIO Oosterwolde door naar knockoutfase)



Poule 6

Farmsum - Groninger Boys 4-3

VAKO - Haren 4-0

stand

1. Farmsum 3-6 (7-9)

2. Groninger Boys 3-6 (12-7)

3. VAKO 3-6 (10-5)

4. Haren 3-0

(Farmsum door naar knockoutfase)



Poule 8

Actief - DWZ 7-0

Annen - Eext 9-0

stand

1. Annen 3-9

2. Actief 3-6

3. Eext 3-3

4. DWZ 3-0

(Annen door naar knockoutfase)



Poule 9

GKC - Witteveense Boys'87 1-2

Dalen - Buinen 10-0

stand

1. Dalen 3-9

2. GKC 3-3 (4-14)

3. Witteveense Boys 3-3 (5-10)

4. Buinen 3-3 (4-14)

(Dalen door naar knockoutfase)



Poule 11

SVBC - Gasselternijeveen 0-3

CEC - EHS'85 6-1

stand

1. CEC 3-9

2. Gasselternijveen 3-6

3. SVBC 3-3

4. EHS'85 3-0

(CEC door naar knockoutfase)



Poule 17

Scheerwolde - VENO 0-6

Alcides 2 - Kraggenburg 6-1

stand

1. VENO 3-9

2. Alcides 2 3-6

3. Kraggenburg 3-3

4. Scheerwolde 3-0

(VENO door naar knockoutfase)



Poule 18

Zandpol - DSC'65 1-2

Raptim - Wacker 6-1

stand

1. Raptim 3-9

2. Wacker 3-6

3. DSC'65 3-3

4. Zandpol 3-0

(Raptim door naar knockoutfase)



Poule 22

LEO - Bargeres 1-1

Zwartemeerse Boys - Twedo 0-4

stand

1. LEO 3-7

2. TWEDO 3-6

3. Bargeres 3-4

4. Zwartemeerse Boys 3-0

(LEO door naar knockoutfase)



Poule 23

VV Sleen - Valther Boys 3-1

VV Stânfries - Sweel 2-2

stand

1. Sweel 3-7

2. Sleen 3-6

3. Stanfries 2-1

4. Valther Boys 2-0

(Sweel door naar knockoutfase)



Poule 24

FC Amboina - Bakkeveen 3-5

SVZ - FC Fochteloo 2-3

stand

1. Bakkeveen 3-6 (11-7)

2. SVZ 3-6 (7-4)

3. Amboina 3-3 (6-8)

4. Fochteloo 3-3 (5-10)

(Bakkeveen door naar knockoutfase)



Poule 26

Trinitas - Sportclub Makkinga 7-0

Langezwaag - BEW 0-4

stand

1. Trinitas 3-9

2. BEW 3-6

3. Makkinga 3-3

4. Langezwaag 3-0

(Trinitas door naar knockoutfase)



Poule 28

Buinerveen - Meeden 2-5

Gieterveen - Muntendam 0-3

stand

1. Muntendam 3-9

2. Gieterveen 3-4 (7-4)

3. Meeden 3-4 (8-9)

4. Buinerveen 3-0

(Muntendam door naar knockoutfase)



Poule 30

TLC - Surhuisterveen 2-1

Zevenhuizen - Nieuw Roden 1-2

stand

1. Nieuw Roden 3-7 (5-3)

2. TLC 3-7 (8-4)

3. Surhuisterveen 3-3

4. Zevenhuizen 3-0

(Nieuw Roden door naar knockoutfase)



Poule 31

IJhorst - USV 2-2

Protos - SC Balkbrug 0-0

stand

1. USV 3-7

2. IJhorst 3-4 (5-8)

3. Protos 3-4 (6-4)

4. Balkbrug 3-1

(USV door naar knockoutfase)



Poule 34

Pesse - Uffelte 5-0

Oranje Zwart - Ruinen 0-2

stand

1. Pesse 3-6 (10-2)

2. Ruinen 3-6 (8-5)

3. Uffelte 3-3 (2-12)

4. Oranje Zwart (3-4)

(Pesse door naar knockoutfase)



Poule 36

Oosterstreek - Steenwijk 2-6

Havelte - DVSV 2-1

stand

1. Steenwijk 3-6 (15-4)

2. DVSV 3-3 (5-9)

3. Havelte 3-3 (4-5)

4. Oosterstreek 3-3 (4-10)

(Steenwijk door naar knockoutfase)



Poule 37

HOC - Weiteveense Boys 8-2

SVV'04 - Schoonebeek 3-1

stand

1. SVV'04 3-9

2. HOC 3-6

3. Schoonebeek 3-3

4. Weiteveense Boys 3-0

(SVV'04 door naar knockoutfase)



Poule 39

VIOS (O) - HODO 0-0

Hoogeveen 2 - EMMS 3-6

stand

1. EMMS 3-9

2. VIOS 3-4

3. Hoogeveen 2 3-3

4. HODO 3-1

(EMMS door naar knockoutfase)



Poule 40

Groen Geel - Oldambster Boys 7-0

HSC - Tynaarlo 6-1

stand

1. HSC 3-9

2. Tynaarlo 3-4 (7-8)

3. Groen Geel 3-4 (8-6)

4. Oldambster Boys 3-

(HSC door naar knockoutfase)



Poule 42

SV Hoogersmilde - Diever Wapse afgelast

Dwingeloo - Wijster 3-0

stand

1. Dwingeloo 3-9

2. Wijster 3-6

3. Diever-Wapse 2-0 (2-8)

4. Hoogersmilde 2-0 (0-10)

(Dwingeloo door naar knockoutfase)



Poule 43

Steenwijkerwold - Wapserveen 6-0

Ruinerwold - Giethoorn 11-0

stand

1. Ruinerwold 3-9

2. Steenwijkerwold 3-6

3. Wapserveen 2-0 (0-15)

4. Giethoorn 2-0 (1-19)

(Ruinerwold door naar knockoutfase)



Poule 45

De Treffer'16 - WKE'16 afgelast

KSC - Gieten 1-1

stand

1. WKE'16 2-6

2. Gieten 3-4 (14-6)

3. KSC 3-4 (7-10)

4. De Treffer'16 2-0

(WKE'16 door naar knockoutfase)