Ondernemen in Drenthe: 'Katten brengen ontspanning, je wordt uit je bubbel getrokken'

Het is een feit. Een aantal weken geleden is het eerste kattencafé van Drenthe geopend in Assen. "Ik ben voor het eerst bij een ander kattencafé geweest in Groningen. Ik ben daar met familie heen geweest en ik keek om me heen en ik wilde dat ook", vertelt Sammy van Naarden.

Ze twijfelde geen moment en is een plan gaan maken.Samen met haar kat Moos nam ze de sprong en het diepe. Ze vond een pand in Assen en begon gewoon. "Het is natuurlijk even aanpakken, maar moeilijkheden zag ik niet. Het is gewoon doen. Gewoon er voor gaan en niet bang wezen", glimlacht Van Naarden."Je wordt uit je bubbel getrokken. Over het algemeen zit iedereen in zijn eigen hoofd, in zijn eigen wereldje. Juist katten zorgen ervoor dat je gewoon met de kat bezig bent. Gewoon domweg een spelletje spelen of tegen een kat aanpraten. Dat doet al heel veel.""Wat ik hier vooral merk is het sociale aspect", vertelt de kattencaféhoudster. Ze legt uit dat de rust van de beesten overslaat op de bezoekers van het café en dat krijgt ze ook terug van de bezoekers van het café."Tuurlijk hoor je reacties van: 'Assen, loopt dat wel, is dat niet spannend?' en 'oh, als dat maar goed gaat', maar zo stond ik er zelf niet in", legt Van Naarden uit. "Ik heb daar geen enkele seconde over nagedacht of getwijfeld. Het past heel goed in Assen.""Ze willen van Assen een familiestad maken, dus dan passen wij er fantastisch bij", besluit Van Naarden enthousiast.Bekijk hier de hele uitzending van Ondernemen in Drenthe.