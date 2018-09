Deel dit artikel:













Buschauffeurs trakteren pizzabakker na 45 jaar op speciale rit naar Assen De buschauffeurs met pizzabakker Salvatore en zijn vrouw (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Een bijzondere laatste rit voor de Asser pizzabakker Salvatore Noelis. Hij nam 45 jaar lang de bus naar het werk, maar hij gaat met pensioen. Reden voor een feestje, vonden de buschauffeurs die met hem altijd een bijzonder aardige passagier aan boord hadden.

Geschreven door Robbert Oosting

Johan Zuidema is chauffeur op onder andere lijn 50. "Ik zeg altijd als ik uit Groningen vertrek en als ik nog even met mijn collega’s sta te praten: ik moet de pizzabakker straks weer ophalen." Tijdens de vele avondritten had hij Noelis regelmatig in de bus. "Die man gaat altijd bij ons voorin zitten. Hij is pizzabakker bij Contini. Het is een ontzettend vriendelijke, aardige man. Hij geeft altijd een handje en hij bedankt je altijd als hij uitstapt", vertelt Zuidema enthousiast.



Toen de chauffeurs met het plan om Noelis te verrassen bij het ov-bureau kwamen, was ook die direct enthousiast. Een lijnbus werd versierd met Italiaanse vlaggetjes en slingers om de pizzabakker een onvergetelijke laatste rit te bezorgen.



Dat lukt. Salvatore Noelis is overdonderd als Zuidema en zijn collega's de pizzeria binnenkomen met een bos bloemen. Hij bedankt de chauffeurs uitgebreid en is zichtbaar aangedaan door de aandacht die ze voor hem hebben.



Te laat

Onderweg terug naar Assen worden mooie herinneringen opgehaald aan de Italiaanse Assenaar. "Hij was weleens aan de late kant. Maar dan weet ik dat hij mee moet. Dus dan blijf ik altijd even bij die halte wachten", vertelt Zuidema. "Ik heb ook weleens meegemaakt dat er dan een meisje van de bediening buiten staat te zwaaien, dan weet ik dat ik nog even moet wachten en dat hij er nog aankomt."



Helemaal afscheid nemen doen de chauffeurs nog niet. Noelis kan moeilijk stoppen met kokkerellen en blijft als het druk is nog helpen in de pizzeria. Omdat hij geen auto heeft, is hij op de bus aangewezen. Tot genoegen van de chauffeurs.