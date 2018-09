Deel dit artikel:













Geen punten voor Khan in Supersport 300 race Portugal Walid Khan uit Emmen scoorde geen punten in Portugal (foto:RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Walid Khan is er in Portugal niet in geslaagd om punten te halen bij de hervatting van het wereldkampioenschap Supersport 300. De coureur uit Emmen kwam na een valpartij niet verder dan de 21e positie.

Op het circuit van Portimao wist Khan zich als achttiende te kwalificeren en in de race kwam hij kort als zeventiende door. De Kawasaki-coureur ging echter in een langzame bocht onderuit en verloor daardoor veel plekken. De Emmenaar kon zijn weg wel vervolgen, maar meer dan een 21e plaats zat er niet in. De race werd gewonnen door de Nederlander Scott Deroue, die daarmee zijn titelaspiraties levend houdt.



In het kampioenschap is Khan één plaats gezakt. Hij staat nu elfde met 42 punten. Op 30 september is de volgende en afsluitende wedstrijd op het Franse circuit van Magny Cours.