Bijl ramt FC Emmen naar zege in Utrecht Slagveer zorgde in Utrecht voor de gelijkmaker (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Een zwakke eerste helft spelen, maar door een oliedomme overtreding van Urby Emanuelson de wedstrijd helemaal keren en zelfs winnen. Dat deed FC Emmen vanmiddag in Utrecht. Door goals van Luciano Slagveer en een geweldige pegel van Glenn Bijl werd de 1-0 achterstand bij rust gekeerd: 1-2.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de zege heeft FC Emmen na 5 duels 7 punten, waarmee de ploeg van trainer Dick Lukkien op de gedeeld 7e plaats staat.



Moeizaam begin en achterstand

FC Emmen kende een moeizame eerste helft in Utrecht. De Drentse club was aan de bal te zwak en creëerde nauwelijks kansen. Ook de thuisclub bakte er weinig van, maar die ploeg kwam in de 13e minuut wel op voorsprong. Sander van der Streek mocht simpel binnenschieten na zwak verdedigen van FC Emmen.



Herstel

Emmen herstelde zich beetje bij beetje. Er kwam een schotkans voor Caner Cavlan (voorlangs) en kort nadat Alexander Bannink geblesseerd het veld verliet knalde invaller Luciano Slagveer keihard voorlangs. Utrecht moest het op dat moment overigens al stellen zonder Van der Streek, die na een botsing met Scherpen geblesseerd het veld moest verlaten.



Rood

De 1-0 werd uiteindelijk de ruststand, maar niet voordat Urby Emanuelson het veld met rood moest verlaten. De oud-international maakte een veel te harde overtreding op het middenveld op Glenn Bijl en kon inrukken.



Slagveer

Kort na rust stelde Emmen orde op zaken. Luciano Slagveer haalde doeltreffend uit vanaf zo'n 17 meter. FC Emmen rook meer, maar echte grote kansen bleven uit. Sterker nog, Utrecht werd sterker en kreeg kansen op de 2-1. Dat was vooral te danken aan een prima invalbeurt van Gyrano Kerk, die een ware plaag bleek voor de defensie van FC Emmen. Scherpen hield zijn doel echter schoon in die fase met twee prima reddingen.



Prachtige goal Bijl

FC Utrecht geloofde er dus meer en meer in en aan de andere kant kwam er ruimte, waar Emmen optimaal van profiteerde. Een prachtige uithaal van Glenn Bijl verdween schitterend in de bovenhoek: 1-2.



Matchwinner

De maker van de eerste goal ooit in de eredivisie bleek uiteindelijk ook de matchwinner te worden, want Utrecht was niet meer bij machte om met tien man het tij te keren.