Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nipt verlies voor dames E&O bij Fortissimo De Dames van E&O kwamen tegen Fortissimo nipt tekort (foto: E&O)

HANDBAL - De dames van E&O hebben ook de tweede seizoenswedstrijd in de eerste divisie verloren. Ondanks een sterke slotfase kwam het team onder leiding van Henk Smeenge nipt te tekort tegen Fortissimo uit Cothen: 24-23.

E&O kwam al in de openingsfase op achterstand en de jonge ploeg ging met een ruststand van 11-6 de kleedkamer in. Na de rust kwam E&O echter terug en in de slotfase bracht Jetske Lange haar team voor het eerst langszij bij Fortissimo bij een stand van 20-20.



De thuisploeg kwam echter wel weer op voorsprong en E&O kon de opmars niet succesvol doorzetten. Met een eindstand van 24-23 ging de zege naar Fortissimo en stond E&O opnieuw met lege handen.



Volgend weekend spelen de dames van Smeege in eigen hal tegen Hercules uit Hengelo.