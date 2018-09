Deel dit artikel:













Weekend vol pech voor Nina Pothof (15) tijdens NK Karten Nina Pothof (3) is het enige meisje in haar klasse tijdens het NK Karten (foto: RTV Drenthe)

Een teleurstellend raceweekend voor de 15-jarige Nina Pothof uit Wijster tijdens het NK Karten voor junioren in Eindhoven. Na de eerste race wordt ze gediskwalificeerd en in de tweede race moet ze daarom helemaal achteraan starten.

Pothof is het enige meisje in een veld met 26 jongens. Omdat ze aan de lichte kant is, moet ze tijdens races extra kilo's meenemen.



Diskwalificatie

De eerste race in Rotax Max Juniorenklasse verloopt voor Pothof goed. Lang rijdt ze op een derde plek. Maar in de slotfase wordt ze aangeraakt en valt daardoor terug naar een achtste plek. Na afloop van de race blijkt ze tijdens de weging echter te licht en wordt daarom gediskwalificeerd.



"Ik snap er niets van", reageert Pothof na afloop. "Ik was het hele weekend een kilo te zwaar en nu ineens 200 gram te licht. Ik baal heel erg."



Inhaalrace

Voor race twee wordt een extra kilo aan gewicht op haar kart geplakt. Desalniettemin moet Pothof van een laatste plek starten. Ze rijdt een inhaalrace en komt uiteindelijk als twaalfde over de finish.



Dit seizoen staat er nog een wedstrijd op het programma voor de 15-jarige inwoonster van Wijster.