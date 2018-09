Deel dit artikel:













Getemd MSC blijft met lege handen achter MSC wacht nog op de eerste driepunter (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Na twee remises heeft MSC de eerste nederlaag van het seizoen moeten slikken. Het ongeslagen DEM sloeg in Meppel op de juiste momenten toe: 1-4.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In de 27ste minuut knikte Camiel Fidom raak. Dat deed hij in het verkeerde doel. Een aantal minuten later verdubbelde Michael Obioha de voorsprong voor de gasten uit Beverwijk.



Eigen goal

Na rust liet Fidom opnieuw het net bollen. Dit keer betekende het de aansluitingstreffer (1-2). Even leek MSC erin te geloven. Een nieuwe eigen goal, van centrale verdediger Stef Beute, maakte aan de Meppeler aspiraties een eind.



Een kwartier voor tijd deelde Mehmet Gencer namens DEM, dat de eerste twee duels in de hoofdklasse A ook al winnend afsloot, de genadeklap uit. Na het laatste fluitsignaal was MSC-coach Berry Zandink zeer ontevreden over de geleverde strijdlust.



AWC

Na drie wedstrijden heeft MSC twee punten. Volgende week gaan de zwart-witten op bezoek bij AWC uit Wijchen.