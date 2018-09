Stem nu: Wie was de man of the match tegen FC Utrecht?

Wie was de man of the match tegen FC Utrecht? (Foto: Gerrit Rijkens/RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen won vanmiddag sensationeel met 1-2 op bezoek van FC Utrecht. Na een rode kaart van Urby Emanuelson kwamen de Domstedelingen er niet meer bovenop.

Wie was vanmiddag volgens jou man of the match in het uitduel van de Drentse club tegen FC Utrecht?De eerste vijf in het dagklassement verdienen punten in de strijd om de Bartjes' Bruine Bonen Bokaal, de prijs voor de 'beste speler van het seizoen 2018/2019. Bovendien krijgt de beste speler van vandaag een presentje in ons tv-programma FC Emmen Rood Wit TV.