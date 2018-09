Deel dit artikel:













'Nieuwe opleiding nodig voor ontwikkeling Drents muziektalent' De Drentse band 70 Mile House tijdens een optreden bij cultuurpodium Van Slag in Borger (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

Drentse bands moeten van hun zolderkamertjes af en de boer op. Daarom krijgen tien bands de mogelijkheid om podiumervaring op te doen in het 4-daagse festival Drentsch Peil XL. De band 70 Mile House trad vanmiddag op in het cultuurpodium Van Slag in Borger.

"Het mooie is dat het niet bij één optreden blijft. Als je geluk hebt kun je voor langere tijd worden gecoacht," zegt Leon Benjamins, zanger van 70 Mile House.



Steun voor aanstormend talent

Drentsch Peil XL is een showcasefestival met edities in Hoogeveen, Meppel, Emmen en Borger. Deelnemende bands kunnen zich laten horen aan een breed publiek en kunnen vlieguren maken. Bedoeling is om ze met het platform naar een hoger niveau te tillen.



"Probleem bij de ontwikkeling van Drentse bands is dat de singer/songwriters nu vaak op een zolderkamertje zitten of een hokje in de tuin. Ze ontmoeten elkaar niet. En muziekscholen doen verder ook niets aan de ondersteuning van jong talent," zegt organisator Evert Hoven. Goede bands vertrekken daarom vaak uit de provincie.



MBO-opleiding

Hij denkt dat een Drentse muziekopleiding op MBO-niveau helpt om talent hier te houden en zich verder te laten ontwikkelen. "Een brede, artistieke cultuuropleiding denk ik aan. We zijn daarover in gesprek," aldus Hoven.



70 Mile House hoopt erop landelijk door te breken. "Daar werken we hard en enthousiast aan," zegt zanger Leon Benjamins.